El padre de la Constitución Miquel Roca no quiere ser relator. El abogado, ex portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, no tiene ninguna intención de mediar o coordinar en reuniones de partidos sobre la situación en Cataluña, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de su entorno. Es más, nadie en el Gobierno se ha dirigido a él para ofrecerle tal cosa, ni formal ni informalmente, han explicado las mismas fuentes