Miquel Iceta pide al PSOE comprensión para el 'no' del PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta ha insistido en que los diputados del PSC votarán no. Es más, ha afirmado que le gustaría "encontrar una voz socialista diciendo que si alguien tiene una razón especial para no aparecer junto al PP es el PSC, por la situación de Cataluña". A su juicio, "no hay que ser muy inteligente" para entender que, en una situación en la que el PP y los independentistas llevan a un "choque de trenes", el PSOE no quiera aparecer junto a ninguno de los dos.