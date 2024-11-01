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Los ministros de Sumar se niegan a participar en el CMin

Los ministros de Sumar se niegan a participar en el CMin

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los ministros de Sumar han decidido no participar en el Consejo de Ministros en señal de protesta por las discrepancias con el PSOE en torno a las medidas que se pretenden aprobar. La decisión supone un nuevo episodio de tensión dentro del Ejecutivo de coalición, que atraviesa uno de sus momentos más delicados.

| etiquetas: sumar , consejo de ministros , negativa , participar , psoe , yolanda diaz
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4 comentarios
3 1 5 K -25 actualidad
#4 concentrado
Como no espabile Sumar, en las próximas elecciones contaremos con Pudimos y Restar.
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sorrillo #3 sorrillo
¿CMin?

:palm:
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Cuñado #1 Cuñado
Es comprensible renegar de Do menor cuando no compartes La mayor.
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menéame