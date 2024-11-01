Los ministros de Sumar se niegan a participar en el CMin

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los ministros de Sumar han decidido no participar en el Consejo de Ministros en señal de protesta por las discrepancias con el PSOE en torno a las medidas que se pretenden aprobar. La decisión supone un nuevo episodio de tensión dentro del Ejecutivo de coalición, que atraviesa uno de sus momentos más delicados.