Javier Maroto prefiere no regresar a Vitoria, María Dolores de Cospedal no desea competir por Castilla-La Mancha e Íñigo de la Serna prefiere no volver a Cantabria. Soraya Sáenz de Santamaría, Isabel García Tejerina y Pablo Casado suenan como candidatos a la alcaldía de Madrid, pero a ninguno de ellos le entusiasma la idea.