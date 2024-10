“Al ministro Urtasun no le va a recordar nadie pero la tauromaquia seguirá muy viva”, asegura Victorino Martín

El ganadero Victorino Martín García, presidente de la Fundación Toro de lidia, cree que el origen popular de la “fiesta” la previene de estos ataques. “La han prohibido reyes, papas… pero no han podido con el pueblo”, concluye. La polémica tras la entrega a ‘El Juli’ del último Premio Nacional de Tauromaquia (al que Ernest Urtasun, Ministro de Cultura, no aplaudió al recoger el galardón) sigue coleando. “Me duele que un declarado activista antitaurino sea el ministro que gestiona la tauromaquia. No tiene sentido”.