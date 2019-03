El ministro de turismo de Malasia dice que en su país no hay homosexuales [ENG]

Datuk Mohammaddin bin Ketapi, ministro de turismo de Malasia dijo en la ITB de Berlín que en su país no hay homosexuales. Mohammaddin bin Ketapi preguntado por si su país es seguro para homosexuales y los judíos Ketapi respondió al periodista sobre la presencia de homosexuales malayos que "No creo que tengamos algo así en nuestro país." agregando que no lo podía decir con certeza: "Pero una cosa puedo decir: no tenemos ese tipo de situación".