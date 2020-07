El ministro de salud alemán rechaza las pruebas PCR de coronavirus en masa

"Ahora tenemos que tener cuidado de no tener demasiados falsos positivos debido a demasiadas pruebas – esto suena ahora total ... tienes que pensar de manera absolutamente original- a través de hacer muchas pruebas se obtiene demasiados falsos positivos. Porque las pruebas no son 100 por ciento exactas, sino también, aunque pequeña, tienen también una tasa de error." Un fabricante de un equipo de prueba de PCR describe explícitamente como "limitaciones" que no deben utilizarse como prueba directa para el diagnóstico clínico.