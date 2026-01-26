edición general
Un ministro de Orbán en Hungría dice que, si no hay inmigrantes, les toca a los gitanos limpiar baños

János Lázár, ministro de Construcción, desató la polémica al asegurar que "los votantes húngaros no están por la labor de limpiar el váter asqueroso de otro".

bioibon #1 bioibon
Los nazis van ya a cara destapada.
sotillo #3 sotillo
#1 Pues los veo muy perdidos
#4 Piscardo_Morao
No sé si es más o menos racista, pero Ayuso decía que no se pueden echar a los latinos porque entonces quien nos va a limpiar la casa y el culete.

Los fascismos se tocan (y lo gozan).
