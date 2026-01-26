·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9776
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5929
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7479
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
5037
clics
Repetir palabras no es hablar
4054
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
más votadas
438
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
359
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
474
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
531
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
543
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
3
clics
Un ministro de Orbán en Hungría dice que, si no hay inmigrantes, les toca a los gitanos limpiar baños
János Lázár, ministro de Construcción, desató la polémica al asegurar que "los votantes húngaros no están por la labor de limpiar el váter asqueroso de otro".
|
etiquetas
:
orban
,
ministro
,
gitanos
,
baños
3
0
4
K
11
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
4
K
11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
#0
www.meneame.net/story/hungria-no-hay-inmigrantes-toca-gitanos-limpiar-
1
K
33
#1
bioibon
Los nazis van ya a cara destapada.
1
K
25
#3
sotillo
#1
Pues los veo muy perdidos
0
K
11
#4
Piscardo_Morao
No sé si es más o menos racista, pero Ayuso decía que no se pueden echar a los latinos porque entonces quien nos va a limpiar la casa y el culete.
Los fascismos se tocan (y lo gozan).
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/hungria-no-hay-inmigrantes-toca-gitanos-limpiar-
Los fascismos se tocan (y lo gozan).