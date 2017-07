Un ministro no puede saber, ni menos difundir, datos fiscales

Montoro defendió que él no podía “informar de la situación contributaria de ningún contribuyente”,después de las supuestas llamadas que habría realizado a Rajoy para desvelarle datos fiscales de Soria con la intención de moverle la silla en el Ministerio de Industria.Pero el problema es que el ministro no contestó a la pregunta de los periodistas.“Ya sabemos que no puede,la pregunta es si ha facilitado la información a Rajoy”.De ser así,el ministro podría estar incurriendo en un delito de “revelación de secretos", infracción muy grave..