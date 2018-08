Ministro del Interior italiano aboga por endurecer la política migratoria de su país

Matteo Salvini declaró que aspira a poner en práctica una política migratoria más estricta siguiendo el ejemplo de Australia que emitió una prohibición total de acceso a los barcos con migrantes a bordo. "Mi objetivo es el australiano No Way (…) Italia ya no es un campo de refugiados de Europa, no entrará nadie con mi autorización", dijo Salvini a la radio RTL. Salvini explicó que su objetivo no es repartir a los migrantes por Europa, sino instalar en los países de su partida unas "puertas europeas" donde se decidirá quién tiene derecho a salir