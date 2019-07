El ministro de Economía británico dimitirá si gana Boris Johnson

Más renuncias británicas ligadas al Bréxit. El ministro de economía, el proeuropeo Philip Hammond, ha anunciado que dimitirá si Boris Johnson es elegido próximo primer ministro. "Estoy seguro de que no me echarán del Gobierno porque dimitiré antes de llegar a ese punto", ha asegurado Hammond. "Asumiendo que Boris Johnson será el próximo primer ministro, entiendo que sus condiciones para servir en su Gobierno incluirían aceptar una salida de la Unión Europea sin acuerdo el 31 de octubre. Eso es algo que no podría suscribir nunca".