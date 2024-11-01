edición general
El ministro de Deportes de Irán descarta la participación en el Mundial de fútbol

El ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali, ha descartado que la selección nacional masculina juegue en el Mundial de verano en Estados Unidos debido a la guerra en curso en Oriente Medio. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial. Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

mono #1 mono
Deberíamos invitarlos a Eurovision, ahora que sobra el sitio de España
3 K 52
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Como decía alguien el otro día, que participen cantando "Boom, boom Tel Aviv". xD
0 K 15
D303 #3 D303
Pero habrá mundial? Y quien viajara para verlo?
1 K 25
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#3 Si a los países que llevan a cabo agresiones ilegales a otros países se les excluye de los eventos deportivos internacionales el mundial no debería celebrarse.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
#3 Mientras haya televisiones, habrá beneficio
0 K 11
#6 Leon_Bocanegra *
Espero que la selección invitada para sustituirle (que creo que sería El Salvador) rechace participar.

O que gane el torneo como el último invitado a un campeonato por una guerra.
1 K 21
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#6 ¿No debería ser de Asia?
0 K 11
Derko_89 #8 Derko_89
Pues viendo las clasificaciones, su lugar lo debería ocupar Irak o Emiratos, está la cosa curiosa :shit:

Creo que el último precedente similar fue Yugoslavia en la Eurocopa de 1992, la substituta fue Dinamarca (que pilló con los jugadores de vacaciones) y se llevó el torneo.
0 K 11
klabervk #5 klabervk *
Boikot a este Mundial que tendrá lugar en el epicentro del mal y que es organizado por una organización liderada por el mayor lamebotas del tirano.
0 K 10
Apotropeo #2 Apotropeo
¡¡ Sorpresa !!
0 K 9
Herrerii #7 Herrerii
A ver que hispano tiene cojones de ir a EEUU.
0 K 8

