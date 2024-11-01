El ministro de Deportes de Irán descarta la participación en el Mundial de fútbol

El ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali, ha descartado que la selección nacional masculina juegue en el Mundial de verano en Estados Unidos debido a la guerra en curso en Oriente Medio. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial. Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.
| etiquetas: mundial , fútbol , eeuu , irán , guerra , ministro , deportes
O que gane el torneo como el último invitado a un campeonato por una guerra.
Creo que el último precedente similar fue Yugoslavia en la Eurocopa de 1992, la substituta fue Dinamarca (que pilló con los jugadores de vacaciones) y se llevó el torneo.