El ministro Catalá contradice a los jueces y dice que hubo intimidación en el caso de 'La Manada'

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este miércoles que "si a una mujer cinco personas le roban un [teléfono] móvil, nadie va a dudar de que hubo intimidación", y agregó que, "por ello, cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración". Con ese paralelismo, en realidad, lo que hizo Catalá fue contradecir a los jueces y afirmar que en el caso de 'La Manada' hubo intimidación, algo que la sentencia no considera probado y que fue clave para que los acusados fueran condeandos por abusos sexuales y no por un delito de agr