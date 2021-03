Ministro admite que "podría haber" dicho a un subordinado cómo responder en la Dieta [EN]

Cuando Suzuki se levantó de su asiento y caminó al estrado de la Dieta, pasó por delante de Takeda. Entonces se oyó una voz que dijo "Dí: no lo recuerdo". "No recuerdo haber recibido un informe tal" dijo entonces Suzuki en el estrado. Ikuo Yamahama, diputado del opositor Partido Democrático Constitucional, exigió que Takeda explicase su diálogo con Suzuki. "Las palabras podrían haber salido de mi boca" dijo Takeda en una sesión del Comité de Asuntos Internos y Telecomunicaciones [...], pero "no pretendía instruirle sobre cómo responder"