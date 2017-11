Ministra belga critica la judicialización contra el independentismo catalán [CAT]

El primer ministro belga pidió ayer a los miembros del ejecutivo que no hicieran comentarios sobre la situación política en Cataluña, sin embargo, la ministra de Medio del gobierno de Bélgica, la francófona Marie-Christine Marghem, dijo en una entrevista en el canal público RTBF que la crisis catalana 'debe resolverse por la vía política, y no judicial'. Precisó que el gobierno belga, formado por cuatro partidos muy diferentes, no tiene una posición común y que ella habla en nombre de una parte.