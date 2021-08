La ministra Belarra carga contra Interior por la devolución grupal de los menores que llegaron a Ceuta

El ministro de Derechos Sociales encabezado por la líder de Podemos, Ione Belarra, ha cargado este viernes contra el departamento del Interior de Fernando Grande-Marlaska después de conocerse el proceso de devolución a Marruecos de 15 de los menores no acompañados que llegaron a Ceuta entre el 17 y 18 de mayo. Las críticas de Unidas Podemos se unen así a las de la organización Save The Children, que advierte al Gobierno de que la «repatriación colectiva» es «ilegal», al no analizarse caso por caso cada situación...