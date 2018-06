La ministra de Administración Territorial descarta que se reconozca «el derecho a decidir»

La nueva ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha manifestado que introducir «el derecho a decidir» en una propuesta de reforma constitucional no entra en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. «No contemplamos esa posibilidad, como no la contemplan la mayoría de las constituciones del mundo».En una entrevista en Radio Nacional, Batet ha defendido que la reforma de la Constitución español es necesaria porque «la crisis territorial no ha hecho más que crecer» en los últimos años