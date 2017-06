El Ministerio del Tiempo 3.0

El Ministerio del Tiempo es como ese compañero tuyo de clase tan brillante, que no sabes si verás o no el curso que viene, porque tiene que hacer malabarismos con el dinero de la beca y los tres trabajos a tiempo parcial para poder pagarse la matrícula y el cuchitril donde vive. ¿Que por qué digo esto? Pues porque no cabe en cabeza alguna el rosario de desdichas que hemos sufrido los fans sobre la supervivencia y continuidad de esta serie en tres temporadas que lleva.