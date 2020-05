El Ministerio de Sanidad se inclina por mantener el uso de hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus

El Ministerio de Sanidad mantiene el uso de la hidroxicloroquina en pacientes de la COVID-19 y recomienda además no interrumpir el tratamiento de pacientes de otras enfermedades a pesar de que la OMS haya suspendido temporalmente los ensayos con este fármaco tras la publicación de un estudio que señalaba mayores tasas de mortalidad y un incremento de arritmias cardiacas. Francia prohibió el tratamiento con hidroxicloroquina, al considerar que no solo se ha demostrado que no es una beneficiosa, sino que además puede suponer riesgo cardíaco.