El Ministerio de Igualdad vuelve a adjudicar a Vodafone el contrato de las pulseras antimaltrato, pese a recibir una sanción por fallos técnicos en la anterior prestación

El Ministerio de Igualdad ha propuesto la adjudicación del nuevo contrato para la gestión del sistema de seguimiento telemático de maltratadores a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad España por 71,3 millones de euros, con posibilidad de alcanzar los 111 millones mediante dos prórrogas anuales adicionales. La operadora renueva la gestión del sistema de seguridad a pesar de los fallos fallos técnicos registrados en 2025 que le llevaron a ser sancionada.
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(71.369.269,41 € / 17.660 unidades) = 4.041,6 € por unidad para el periodo 2026–2029.
Pero el problema son los negacionlistas de la extrema derecha ...