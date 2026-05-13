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El Ministerio de Igualdad vuelve a adjudicar a Vodafone el contrato de las pulseras antimaltrato, pese a recibir una sanción por fallos técnicos en la anterior prestación

El Ministerio de Igualdad ha propuesto la adjudicación del nuevo contrato para la gestión del sistema de seguimiento telemático de maltratadores a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad España por 71,3 millones de euros, con posibilidad de alcanzar los 111 millones mediante dos prórrogas anuales adicionales. La operadora renueva la gestión del sistema de seguridad a pesar de los fallos fallos técnicos registrados en 2025 que le llevaron a ser sancionada.

| etiquetas: igualdad , pulseras , antimaltrato , vodafone , securitas
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9 comentarios
10 1 0 K 131 actualidad
Jaime131 #3 Jaime131
Pero no gobierna la derecha.
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UnoYDos #2 UnoYDos
¿Hacemos una porra para acertar quien del PSOE acabara en el consejo de adminsitracion de estas empresas cuando termine la legislatura?
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Gry #7 Gry *
Nos sale por unos 800 € por persona y año.

(71.369.269,41 € / 17.660 unidades) = 4.041,6 € por unidad para el periodo 2026–2029.
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adoctrinacharo #9 adoctrinacharo
#8 Veo que no entiendes dicha ironía, no obstante no pasa nada, entiendo por tu manera de comentar que eres una persona bastante sesgada, por lo que un debate constructivo no tendrá cabida.
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adoctrinacharo #4 adoctrinacharo
Desprotección para las mujeres que realmente sufren maltrato e impunidad legislativa para las mujeres maltratadoras que lo ejercen.

Pero el problema son los negacionlistas de la extrema derecha ...
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MellamoMulo #8 MellamoMulo *
#4 ese "realmente" es muy esclarecedor de tu sesgo. La extrema derecha siempre será un problema, que haya otros problemas no invalida que lo sean. Esto no es un juego de suma cero
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Chepacoletariado #6 Chepacoletariado
Los sobres se cobran favores
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menéame