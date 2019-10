El Ministerio anuncia que la central térmica de Andorra tendrá que cerrar el 1 de enero

La planta dejará de estar operativa a principios de año y no el 30 de junio como inicialmente se dijo. Endesa asegura que estará "a lo que diga" el Ejecutivo central y garantiza el futuro de su plantilla. La central térmica de Andorra no podrá seguir operando a partir del 1 de enero de 2020. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirmaron a este diario que el cese de la actividad, hasta ahora previsto para el 30 de junio, tendrá que adelantarse medio año. Esto ocurre porque Endesa no ha acometido las inversiones exigidas