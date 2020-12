El minimalismo de la soledad en "Unto The End"

El equipo independiente 2 Ton Studios me ha dejado con la boca abierta y el corazón en un puño tras haberme dado la oportunidad de disfrutar Unto the End. Y es que la experiencia que ha sido capaz de plantearnos con esta aventura, es una de las experiencias más particulares y emocionantes del año, que espero que el boca oreja le de la relevancia que se merece. Una auténtica joya llena de oscuridad, emociones, e intensas situaciones, que me ha marcado con fuerza, y que en las siguientes líneas espero tener palabras para poder trasmitirlo, ya qu