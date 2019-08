Los mineros de carbón de Kentucky llevan bloqueando una vía de tren durante 3 semanas porque no cobran (eng)

Han pasado más de tres semanas desde que Jeff Willig recibió una llamada de su amigo Chris Sexton preguntándole si quería pararse frente a un tren cargado de carbón. "Me llamó y me dijo: 'Hey, están tratando de cargar este tren. ¿Quieres detener este tren?'", Dijo Willig a Helen Mann, anfitriona invitada de As It Happens. "Dije 'Desde luego'". Los dos amigos son mineros del carbón que han estado sin trabajo desde que Blackjewel, la compañía propietaria de la mina Black Mountain cerca de Cumberland, Ky., Cerró sus puertas…