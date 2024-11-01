Mincul declara Patrimonio Cultural de la Nación al material bibliográfico con anotaciones de Mario Vargas Llosa sobre “Cien años de soledad"

El ejemplar, bajo custodia de la Biblioteca Regional de Arequipa, contiene apuntes manuscritos del Nobel peruano que evidencian su análisis e interpretación de la novela de Gabriel García Márquez. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al material bibliográfico perteneciente a la Biblioteca Regional de Arequipa, que contiene anotaciones manuscritas del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre la novela Cien años de soledad (1967), del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La declaratoria se oficiali