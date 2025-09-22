¡Millonario en una noche! Pozo de La Tinka revienta y entrega más de 45 millones este 21 de setiembre

Conoce los números ganadores y cómo un peruano o peruana se convirtió en millonario con la combinación perfecta que lo llevó a ser el único en llevarse cerca más de US$ 10 millones. La noche del domingo 21 de septiembre se vivió un momento inolvidable para el afortunado ganador del Pozo Millonario de La Tinka, quien acertó la combinación perfecta y se llevó un premio acumulado de S/ 45’805.280. El sorteo, realizado minutos después de las 22:30, marcó un hito en la historia reciente de la lotería peruana debido a la magnitud del monto entregado.