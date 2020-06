Un millonario inocente: AntiComentario de Bruno Francés

Cuando un escritor tiene su propio decálogo para ser más escribano que persona, la cosa, sabes o intuyes, que no va a ir por los cauces ni habituales ni normales; máxime cuando el primer mandamiento es “No beberás, ni fumarás, ni te drogarás.” y el último es “Serás difícil de complacer.” Los habrá que con tan solo estos dos mandamientos no sigan leyendo. Puedo entenderlo no les menciono los otros ocho. Cuando ese escritor de nacionalidad húngara se va a Canadá conociendo, tan solo, cincuenta palabras en inglés y termina siendo elogiado como un