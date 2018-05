El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha apuntado que "tenemos que ver si en los hechos el señor Torra respeta o no las leyes. Pero no puedo anticiparme a algo que todavía no ha pasado ". "El 155 se aplica cuando una comunidad autónoma se salta las leyes, y en principio, ahora hay una aceptación democrática de las leyes. Así que no tiene mucho sentido continuar aplicándolo", ha sentenciado.