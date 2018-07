Militantes del PDeCAT se dan de baja y tachan a Puigdemont de “mesiánico”

El partido asegura que una parte de la militancia no quiere integrarse en la Crida, que lidera el expresidente, al carecer de proyecto y ser sólo un “movimiento populista”. Algunas cosas se mueven dentro del PDeCAT, de la refundada Convergència. Se trata de militantes que han dejado el partido, pero no porque desconfíen de él, sino porque no desean que se integre en la Crida Nacional, el movimiento que impulsa Carles Puigdemont.