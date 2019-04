Militantes de Ciudadanos desconfían de la denuncia "anónima" interpuesta por las primarias de Castilla y León

A varios militantes de Ciudadanos no les acaba de convencer la denuncia que de forma "anónima" fue presentada la semana pasada en la Fiscalía de Valladolid para que se investigue el 'pucherazo' de las primarias de Castilla y León. Creen que detrás de ella puede estar el propio partido para crear una "cortina de humo" con la intención de desviar la atención y ganar tiempo. Estas sospechas las fundamentan en que una denuncia no es lo mismo que una querella y "no tiene por qué iniciar un proceso penal".