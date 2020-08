La manifestación de Madrid, tachada de distintas formas en los medios, no era "typical Spanish". Protestar contra las mascarillas/barbijo no es solo cosa de esta Península por más que algunas cosas que allí se dijeron y que la televisión reprodujo no dejen de ser peculiares. Quitando lo anécdótico, los argumentos no son propios, sino que se encuentran en muchos otros contextos.