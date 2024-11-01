edición general
3 meneos
8 clics
Miles de vuelos cancelados y con retraso en EE.UU. como consecuencia del prolongado cierre del gobierno

Miles de vuelos cancelados y con retraso en EE.UU. como consecuencia del prolongado cierre del gobierno

El cierre del gobierno ha obligado a reducir el número de vuelos en Estados Unidos, afectando a decenas de miles de personas en todo el país.

| etiquetas: eeuu , gobierno , vuelos
3 0 0 K 48 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 48 actualidad
antesdarle #1 antesdarle
Y la miniatura? :shit:
1 K 20

menéame