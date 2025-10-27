edición general
Miles de saharauis se manifiestan contra el plan de EE.UU. que prioriza la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental

Miles de saharauis se manifiestan contra el plan de EE.UU. que prioriza la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental

El Consejo de Seguridad de la ONU votará la propuesta de EE.UU. este jueves

platypu #1 platypu
Gracias Pedro
javibaz #2 javibaz
#1 El Consejo de Seguridad de la ONU votará la propuesta de EE.UU. este jueves.
