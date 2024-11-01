·
12
meneos
11
clics
Miles de mujeres marchan en Argentina contra el "fascismo" de Milei y su "política de hambre"
En el Día de la Mujer Trabajadora, las argentinas salen a la calle para manifestarse contra los recortes del presidente ultra sobre los "derechos conquistados"....
|
etiquetas
:
mujeres
,
marcha
,
argentina
,
milei
,
política
,
fascismo
11
1
1
K
119
actualidad
4 comentarios
#1
FunFrock
El fascismo es todo dentro del estado, nada fuera de el
Creo q Milei es justo lo contrario...
3
K
34
#3
strike5000
#1
Lo que acabas de decir también es "fascismo" según los cánones actuales.
1
K
22
#4
GeneWilder
#3
Y que tú se lo señales también es fascismo. Todo es fascismo.
0
K
11
#2
strike5000
*
Encabezamiento de la noticia:
"
Entre el 1 de enero y el 27 de febrero se han contabilizado en el país 43 asesinatos machistas
[unos 21 al mes], un feminicidio cada 34 horas, según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven."
Milei es nombrado Presidente de Argentina el 10 de diciembre de 2023.
Informe Anual 2022 del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación
"El asesinato de mujeres y niñas por razones de género es la manifestación
…
» ver todo el comentario
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
