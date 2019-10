Miles de desempleados se enfrentan de nuevo al endurecimiento en las condiciones de su pensión el 1 de enero

La llamada "cláusula de salvaguarda" de las pensiones permite a los desempleados desde abril de 2013 jubilarse con la legislación previa a la reforma de las pensiones de Zapatero. Mariano Rajoy puso caducidad a esta ventaja, enero de 2019, que amplió con una prórroga de un año el Gobierno de Pedro Sánchez como una medida temporal hasta finalizar un estudio al respecto. Diez meses después, no hay resultados de ese estudio, no se ha modificado la legislación y los desempleados afrontan una nueva fecha límite si no hay cambios: 1 de enero de 2020.