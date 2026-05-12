Miles de argentinos marcharon contra los recortes de Milei a las universidades públicas

La marcha universitaria, la cuarta desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, tuvo lugar tras nuevos recortes en las áreas de educación en Argentina. Decenas de miles de personas marcharon este martes en Argentina para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación superior, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara nuevos ajustes al sector. Bajo la consigna "Milei cumplí la ley", una multitud de estudiantes y docentes colmaron la Plaza de Mayo para exigir el financiamiento del sistema universitario.