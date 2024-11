Milei quiso instalar una fake news sobre Elon Musk y le salió mal: contundente respuesta de la CNN

El presidente argentino fue desmentido rotundamente al aire por el programa del periodista Nacho Girón que informó no sin salir de su asombro: "Tengo una declaración que dice que tranquilamente puedo decir muy concretamente y con mucha fuerza que es una información falsa. Simplemente digo que la noticia es falsa, Elon Musk no tiene nada que ver con CNN". Más tarde, el sitio La Política Online, consultó a fuentes de la cadena de televisión y así se terminó de destapar la fake de Milei: "No es verdad, pueden decir sin miedo que es falso".