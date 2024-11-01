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Milei se felicitó a sí mismo por el Día del Trabajador

El Presidente publicó en redes sociales una animación donde se felicitó “por reconstruir el país”, en medio de una nueva caída del Índice de Confianza en el Gobierno registrada durante abril.

| etiquetas: milei , trabajador
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3 comentarios
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Trump, Milei, Netanyahu... líderes que marcarán una época, para vergüenza de la humanidad.
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#3 kasianowsky
#2 Y Ayuso, para vergüenza de los españoles
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
#0

Si es el payaso argentino, te has comido una "i" en su nombre.
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menéame