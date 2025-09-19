edición general
El milagro de Milei que nadie vio venir en Argentina: los salarios se disparan y superan a los beneficios en la economía

Julio 2025 - "Ahí no terminan las mejoras: las últimas estimaciones realizadas en el Estudio Económico de la OCDE sugieren considerables aumentos del producto potencial (del PIB) a partir de las reformas regulatorias que se han logrado hasta ahora. Para 2050, se espera que la producción sea un 2,7% más alta..." :shit:

| etiquetas: milei , milagro , fracaso , economía , mentiras , manipulación
johel #3 johel *
Si de 10 despides a 9, mas te vale subirle el sueldo al que queda.

www.infobae.com/economia/2025/09/19/la-tasa-de-desocupacion-se-mantuvo
#6 Pixmac
#3 Si son 10 en la empresa y despiden a 5 el salario medio de la empresa se dispara al quedar los directivos y uno o dos trabajadores.

Las estadísticas son fáciles de adaptar a las necesidades de político de turno y a Milei le encanta "jugar" con la estadística.
#5 Toponotomalasuerte
Jijijijijijiji no se podía saber.... Buen envío #0

Habría que hacer tb hemeroteca de rallo, visual polític, memorias de pez y resto de escoria por las risas.
JackNorte #4 JackNorte
Lo que yo no entiendo es como nadie ve lo que va a pasar y siguen publicando estas cosas.
Pero bueno al parecer el emperador puede pasearse cada vez mas desnudo meandose y cagandose en todos.
Luego se sorprenderan, que amanecen cagaos y meados.
Eso si hay quien siempre cae de pie los que lo van a pagar van a ser los de siempre.
Sino que esta vez encima no habran disfrutado ni de lo poco que se redistribuia.
Solo toca la parte mala.
Hasta octubre podran seguir publicando esas cosas. luego el mercadillo se abre. y todo a precio de saldo.
Asimismov #1 Asimismov
Si se disparan los salarios, según la CEOE, aumenta la inflación ¿No?
traxxdata #7 traxxdata
Se viene...
powernergia #2 powernergia
Es curioso, ahora que todo ha mejorado ya no le votan.
calde #8 calde
#2 Sí, es que les va tan bien, que se están aburguesando... Milei es el héroe de la clase trabajadora... :shit:
