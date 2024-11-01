El milagro del empleo privado en la Argentina de Milei hunde la tasa de paro y compensa los despidos masivos de funcionarios en el sector público

empezando a carburar y lo hace gracias al boom del empleo privado. Los últimos datos publicados por el instituto de estadística argentina (Indec) revelaban que en el último trimestre el empleo había aumentado con fuerza, mientras que la tasa de paro se reducía hasta el 6,6%. Hasta aquí la lectura superficial. Sin embargo, cuando se escarba un poco más, se puede ver que estos datos tienen aún más mérito, sobre todo si se tienen en cuenta los recortes en empleo público que ha ejecutado el Gobierno, lo que a priori debería haber lastrado el dato g