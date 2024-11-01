edición general
El milagro del empleo privado en la Argentina de Milei hunde la tasa de paro y compensa los despidos masivos de funcionarios en el sector público

empezando a carburar y lo hace gracias al boom del empleo privado. Los últimos datos publicados por el instituto de estadística argentina (Indec) revelaban que en el último trimestre el empleo había aumentado con fuerza, mientras que la tasa de paro se reducía hasta el 6,6%. Hasta aquí la lectura superficial. Sin embargo, cuando se escarba un poco más, se puede ver que estos datos tienen aún más mérito, sobre todo si se tienen en cuenta los recortes en empleo público que ha ejecutado el Gobierno, lo que a priori debería haber lastrado el dato g

HeilHynkel
Os recuerdo que con una población similar a España y una tasa de paro bastante inferior la de Argentina, España saca como cinco millones de ocupados a Argentina.

Lo podéis consultar en el INDEC.
DatosOMientes
Lo que se va a hundir en breve es este meneo :troll:.
mecheroconluz
#2 Y no me extraña, es un publirreportaje.
JuanCarVen
#2 Y eso que es un gran ejemplo de malematicas. De los 15 votos igual 2 han leído el artículo y uno de ellos soy yo.
Expat_Guinea_Ecuatorial
Primero lo de Maduro y ahora esto, empieza mal el año para la comunidad meneante
JuanCarVen
#7 Esto es un ejemplo de malematicas, se ve que no lo has leído.
JuanCarVen
Como es posible que todo vaya tan bien se genere tanto empleo, pero la tasa de ocupación sea la misma. con población emigrando lo normal sería que aumentarse.
chavi
#1 No se yo si fiarme de una publicación que ignora y desconoce las matemáticas básicas y jamás hace un gráfico medianamente en condiciones.
JuanCarVen
#6 Son datos de JR Rallo, haces bien en no fiarte.
Nasser
Vamos a contar mentiras tralara, vamos a contar mentiras...suena esa canción infantil. El desprestigio de El Economista que llegó a ser un panfleto refutado cada vez va cayendo más. La ultraderecha que viene.
JuanCarVen
#5 No hay titular en el artículo pero se nombra a un economista muy liberal.
JuanCarVen
Cierto es ir leyendo y ver cifras que no se sostienen unas con otras.
Bilardezz
Si emigran trabajadores activos masivamente, esos empleos tienen que cubrirlos con los que quedan por allí como activos, así es facil bajar el paro si cientos de miles han dicho goodbye argentina.
JuanCarVen
#8 Pero la tasa de ocupación no se ha movido, incluso es inferior tras supuestamente crear medio millón de empleos.
