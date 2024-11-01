Miguel Tellado: De la Guerrilla de Cristo Rey al Congreso. El Bufón Agresivo de una Corte CorruPPta

La vinculación de Tellado con Guerrilleros de Cristo Rey no es un "error juvenil". Este grupo, activo en los años 70, fue una milicia paramilitar de ultraderecha que practicó la violencia callejera, las palizas y la intimidación contra estudiantes, intelectuales, artistas y cualquiera que osara desafiar el nacionalcatolicismo más rancio. Su lema era "Dios, Patria, Rey y Fuero". Su método, la porra y la pistola.Tellado no es un político. Es un síntoma. Es la prueba viviente de que el PP es hoy un holding de intereses donde conviven la
| etiquetas: terroristas de derechas , guerrilleros de cristo rey
Sus declaraciones en Pamplona de septiembre de 2025, instando a "cavar la fosa" del Gobierno, trascendieron el exabrupto para convertirse en una apología de la violencia política.
Cifras del Horror: Tellado blande la metáfora de la fosa en un país donde, según el Mapa de Fosas del Gobierno de España, hay cerca de 2.000 fosas comunes documentadas y más de 114.000 desaparecidos forzados durante la Guerra Civil y la Dictadura. Su palabras son una bofetada a la memoria de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos.
El 9 de mayo de 1976, durante los sucesos de Montejurra, se relacionó a los Guerrilleros de Cristo Rey con las acciones violentas que se llevaron a cabo, junto a otras organizaciones extremistas.[13] El 26 de septiembre de 1976, miembros de la organización mataron al estudiante de veintiún años Carlos González Martínez,[14] asistente a una manifestación en homenaje de los últimos ejecutados del… » ver todo el comentario