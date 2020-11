Miguel de Molina: el coplero queer que la España fascista maltrató y que el teatro recupera

'Miguel de Molina al desnudo' lleva la vida del conocido como 'faraón de la copla' hasta las tablas del Teatro Infanta Isabel de Madrid. Fue el coplero queer más importante de todos los tiempos, no escondió ni su orientación sexual, ni el amaneramiento en el escenario, aunque, al reinventar el género y baile, más que pluma, se manifestaba en una gestualidad propia solo de él. No actuaba como una mujer, no actuaba con la masculinidad típica de un hombre: subía al escenario con arrojo y marca Miguel de Molina.