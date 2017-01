Miguel Herrero de Miñón pide "reconocer" a Cataluña

"El recurso que el PP planteó contra el Estatut de 2006 fue un disparate y me alegro de que la vicepresidenta haya dicho algo semejante". "Lo que menos necesita España ahora es un nuevo proceso constituyente. El problema no está en la Constitución sino en su desarrollo, incluida la Ley Electoral". "La unidad de España está menos amenazada que en la Transición. En Cataluña se han dado muchas voces pero no ha pasado nada".