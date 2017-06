Miguel Brieva: “Para mí, los límites no son negativos; lo contrario aboca a la infelicidad. Precisamente ahora que no tenemos límites es cuando nos encontramos al borde de la extinción. En la recta final del libro, me detengo a hablar de la sencillez, la lentitud, la educación, la sabiduría, la imaginación... Si comparas lo que yo propongo con el mundo actual, puedes ver claramente cuál de los dos es más siniestro. ”