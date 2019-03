Miguel Bosé acusa a Pedro Sánchez de estar "vendido al lobby farmacéutico"

Miguel Bosé no para. Venezuela, Maduro, la expresidenta de Chile y ahora las farmacéuticas y Pedro Sánchez. El cantante está muy molesto con el jefe del Ejecutivo por la última campaña del Gobierno contra las pseudociencias con el spot de los ministerios de Ciencia y Sanidad publicado hoy. "Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?" escribió en Twitter.