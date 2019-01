Miguel Ángel Rodríguez: el portavoz aznarista reincidente

La biografía no oficial del flamante fichaje de Isabel Díaz Ayuso. Tras nacer en Valladolid allá por el año 64,hay rencorosos que sostienen que sus estudios quedaron invernados en el bachillerato. Otros más rumbosos sostienen que a la postre finalizó Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Durante este oscuro bienio fue acusado de ser el inspirador de una lista negra de periodistas sospechosos de no ser adeptos a los genoveses; realizó amenazas a directivos de Antena 3 en particular a Antonio Asensio.Sus insultos y chantajes..