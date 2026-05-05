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Miguel Ángel Rodríguez asegura que fue la pareja de Ayuso la que le envió la foto de los periodistas: "No fue la Policía"

Miguel Ángel Rodríguez asegura que fue la pareja de Ayuso la que le envió la foto de los periodistas: "No fue la Policía"

Sostiene que la imagen se la facilitó un vecino a Alberto González Amador y este se la reenvió a él.

| etiquetas: miguel ángel rodriguez , periodistas , vecino , gonzález amador
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6 comentarios
16 4 0 K 256 actualidad
autonomator #1 autonomator
Un ser dañino para la democracia y ahí lo tienes cobrando más de cien mil euros al año de dinero público y esparciendo odio.
Bueno, mejor eso que tenerlo al volante que a lo mejor hubiera costado alguna vida.
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Apotropeo #6 Apotropeo
#1 Tenga en cuenta que tiene a muchas familias que, su sustento, depende de el.
Concretamente los taberneros del barrio.
:troll:
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#3 concentrado *
1. Aplicando la doctrina que condenó al FGE: ¿qué más da quién le suministró a él las fotos y los datos de los periodistas? El caso es que él las aireó rompiendo así su privacidad. P'alante.

2. Esta información muestra que el novio de Ayuso es realmente "un ciudadano particular ajeno a lo que ocurre en el gobierno de la CAM". Ahí están personas de la máxima confianza de la presidenta tratando sus miserias.
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pepel #5 pepel
Vaya con el del pelo blanco. Casi lo prefería yo conduciendo.
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#4 KaBeKa
Motivo del viaje de ayuso a México, la declaración de este corrupto.
cadenaser.com/nacional/2026/05/05/manuel-rico-no-cree-en-las-coinciden

No vaya a ser que le pongan un micrófono y tenga que justificar porque su portavoz esta enjuiciado por defender a su novio.
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#2 PerritaPiloto
Miguel Angel Rodriguez cuenta una historia con lagunas y contradicciones. Los policias identificaron a los periodistas y le clntaron esa informacion a alguien, ya sea Ayuso, su pareja o MAR. Aparentemente si cometieron revelacion de secretos, aunque se lo contasen a un tercero que se lo contase a MAR.

Gonzalez Amador tiene que dejar se contarle cosas a MAR para que las filtre. Como conversaciones por email con la fiscalía, porque esto puede acabar mal.
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menéame