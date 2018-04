Migración y guerra, dramas que se repiten a lo largo de la historia

... “la historia del Mediterráneo no puede ser entendida de manera completa sin el fenómeno de la migración”, y la verdad es que no solo estaba en lo cierto, sino que dicha afirmación se había quedado muy corta. Podría haber afirmado perfectamente que la historia de la humanidad no puede ser entendida sin el fenómeno de la migración, pues, como afirma Peter van Dommelen, uno de los más prestigiosos arqueólogos en la actualidad : “la migración es una parte fundamental del ser humano”.