Mientras Trump se reúne con Xi, Irán permite que barcos chinos atraviesen el estrecho de Ormuz [ENG]

Irán ha permitido que algunos buques chinos atraviesen el estrecho de Ormuz tras los acercamientos diplomáticos del gobierno de China, según informaron el jueves agencias de noticias iraníes semioficiales. Los informes coincidieron con una visita a Pekín del presidente Trump, quien mantuvo conversaciones con el líder chino Xi Jinping ese mismo jueves que se esperaba que se centrasen en gran medida en la crisis en torno a esta vía marítima estratégica.