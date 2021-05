"Mientras exista una sociedad con diferencias socioeconómicas, existirá el caciquismo"

Carmelo Romero es doctor en Historia. Con más de 60 publicaciones e investigaciones, es uno de los mayores especialistas en los procesos electorales y los comportamientos políticos en la España de los siglos XIX y XX: "cada ley electoral genera un tipo de relaciones políticas y también un tipo de caciquismo (...) La gente vota al líder del partido. No solo no hemos quitado liderazgos, sino que hemos creado hiperliderazgos. si la izquierda no ofrece soluciones económicas y mejoras estructurales, esta sociedad sería carne de parafascismo".