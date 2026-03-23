Un miembro del Gobierno de Estados Unidos asegura haberse teletransportado sin querer en varias ocasiones

Según señala, se habría trasladado a decenas de kilómetros de distancia de donde se encontraba sin saber cómo había ocurrido y sin estar bajo los efectos de ninguna droga. El primer episodio relata lo sucedido cuando estaba hablando por teléfono, apareciendo de repente al lado de una zanja, junto a una iglesia bautista de un pueblo a unos 65 kilómetros de donde se encontraba. "Fue un momento increíblemente aterrador vivirlo en primera persona, en tu propio coche, volando por los aires", explicó.
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Será una de esas cosas que hacen los borrachos sin darse cuenta
Ya no son necesarias las drogas en forma de sustancia.
Y si no, tambien provoca delirios y psicosis que te hace creer que te has teletransportado.
Yo le creo, al señor Gregg Phillips, todo lo que narra me parece muy verosímil.
la Coca-Colael whisky.
www.meneame.net/story/guerra-absurdo-opinion
www.4freedoms.es/p/la-guerra-y-el-absurdo