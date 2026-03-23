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Un miembro del Gobierno de Estados Unidos asegura haberse teletransportado sin querer en varias ocasiones

Un miembro del Gobierno de Estados Unidos asegura haberse teletransportado sin querer en varias ocasiones

Según señala, se habría trasladado a decenas de kilómetros de distancia de donde se encontraba sin saber cómo había ocurrido y sin estar bajo los efectos de ninguna droga. El primer episodio relata lo sucedido cuando estaba hablando por teléfono, apareciendo de repente al lado de una zanja, junto a una iglesia bautista de un pueblo a unos 65 kilómetros de donde se encontraba. "Fue un momento increíblemente aterrador vivirlo en primera persona, en tu propio coche, volando por los aires", explicó.

| etiquetas: eeuu , trump , gregg philips , teletransporte
19 3 0 K 249 politica
28 comentarios
19 3 0 K 249 politica
johel #1 johel *
No fueron las drogas... Hay gente que necesita medicacion para hacer una vida normal, yo ahi lo dejo.
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Milmariposas #7 Milmariposas
Cogorza etílica con pérdida de sentido de la orientación durante conducción... :troll:
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perrico #19 perrico
#7 Enfermedad mental.
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Milmariposas #24 Milmariposas
#19 Sobrevenida
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#2 Nouveau
Alguien tiene el número de su camello? Es para un amigo.
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Tx4 #5 Tx4
#2 Apuesto que es el cura :troll:
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josde #12 josde
#2 Es el mismo que el del resto del gobierno de EE,UU.
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devilinside #23 devilinside
#2 Dile a tu amigo que las drogas son muy malas, y que me ofrezco voluntario para recoger las que tenga (y las que tenga el zopenco de la noticia) para ocuparme de su destrucción
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#18 Albarkas
¿Alguien le podría explicar a éste tipo que eso se llama ascensor? :troll:
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
" y sin estar bajo los efectos de ninguna droga"... claroo clarooo clarooooo
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josde #14 josde
#6 ninguna droga, atiborrado de ellas estaba. xD xD
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#27 UNX
#6 La ketamina no es una droga, es un fármaco :troll:
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aPedirAlMetro #28 aPedirAlMetro
#27 Es la verdadera salud
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SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
A mí también me pasa. Muchas veces me quedo dormido en el sofá y por la mañana me despierto en la cama sin saber como he podido llegar ahí.
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
Menos mal que los que reciben los mensajes divinos son los ayatolah ...
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#25 Arlandis *
youtu.be/fMWarXRUHy4?is=3P8IRY4kRS-XrhcR

Será una de esas cosas que hacen los borrachos sin darse cuenta
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capitan__nemo #10 capitan__nemo *
Te pones con el movil ahí todo viciado con las redes "sociales", con el scroll infinito, ..., entras en ese estado tipo flujo (cuidado con el flujo repentino www.instagram.com/reel/DVRte43iewf/ ) y sin darte cuenta has cogido un avión y estas en otro pais.
Ya no son necesarias las drogas en forma de sustancia.
Y si no, tambien provoca delirios y psicosis que te hace creer que te has teletransportado.
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Rogue #3 Rogue
Encima consumidores habituales de psicotrópicos
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DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus
#0, gracias, es la noticia que necesitaba.

Yo le creo, al señor Gregg Phillips, todo lo que narra me parece muy verosímil.
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XtrMnIO #22 XtrMnIO
Después de eso le dolía el culo?
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wata #4 wata
Están todos como chotas...pero lo peor no son ellos si no quienes les votan.
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arturios #17 arturios
¡¡Lo mejor de lo mejor de los mejores!! señor.
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radon2 #16 radon2 *
Seguro que le echaron algo en la Coca-Cola el whisky.
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devilinside #26 devilinside
#16 No. La explicación es que el notas se hallaba en un templo de lenocinio y un Ángel le puso un cuadradito de secante con Gracia Divina, y fue arrebatado por un Árcángel al Templo del Señor
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antesdarle #8 antesdarle
el milagro es que no se haya llevado a nadie por delante en su "teletransportación"
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ayatolah #20 ayatolah
Esto ya salía en un meneo de ayer de Roger Senserrich - Four Freedoms
www.meneame.net/story/guerra-absurdo-opinion
www.4freedoms.es/p/la-guerra-y-el-absurdo
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ronko #21 ronko
Se fijan en su jefe y tienen la seguridad de que no pueden subir más el listón que él.
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#15 bizcobollo *
De manera inexplicable aparecía teletransportado al puticlub del pueblo. Al puticlub gay, más concretamente.
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menéame