Un miembro del Gobierno de Estados Unidos asegura haberse teletransportado sin querer en varias ocasiones

Según señala, se habría trasladado a decenas de kilómetros de distancia de donde se encontraba sin saber cómo había ocurrido y sin estar bajo los efectos de ninguna droga. El primer episodio relata lo sucedido cuando estaba hablando por teléfono, apareciendo de repente al lado de una zanja, junto a una iglesia bautista de un pueblo a unos 65 kilómetros de donde se encontraba. "Fue un momento increíblemente aterrador vivirlo en primera persona, en tu propio coche, volando por los aires", explicó.